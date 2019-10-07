Завтра в Казани руководитель Управления ФНС России по РТ Марат Сафиуллин проведет прием граждан

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Завтра, 8 октября, руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по РТ Сафиуллин Марат Адипович проведет прием граждан, где все желающие смогут задать интересующие вопросы. Об этом сообщает аппарат главного федерального инспектора по Республике Татарстан.

Прием жителей республики пройдет в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 12/20.

Необходима предварительная запись по телефону 8 (843) 221-80-36.

График личного приема граждан руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти РТ, депутатами Государственного Совета РТ, сотрудниками прокуратуры РТ, сотрудниками аппарата Конституционного суда РТ и нотариусами в приемной Президента РФ в РТ размещён на официальном сайте http://gfi.tatarstan.ru/.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.