Шевченко: одной из причин задержания Юмашевой в США мог стать ее уровень английского

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Высокий уровень владения английским языком мог стать причиной, из-за которой американские пограничники задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Подозрительность и проверки в отношении приезжих — норма для пограничного контроля США. Такое мнение журналистам ИА «Татар-информ» высказал российский политик, журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

«Она свободно владеет английским языком. Вы не поверите, но уже одно это может вызывать у них подозрение. <...> Эта система абсолютно бюрократическая», — подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что также существует ряд вопросов, связанных с въездными документами Юмашевой — какими у парламентария были паспорт и виза.

«Если она имела дипломатический паспорт, тогда ее задержание — просто абсолютное безобразие. Они не имеют права останавливать людей с такими паспортами. Если у нее была виза, подразумевающая свободный въезд, то в этом случае, опять-таки, это вопиющий случай. Если же у нее был простой загранпаспорт и виза, то такие беседы для США — норма жизни. Это совсем другая система, где отношения и подходы к жизни совершенно другие», — заключил Максим Шевченко.

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