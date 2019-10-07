(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). У двух закладчиц из Казани нашли более 33 граммов «синтетики», сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Полицейским поступила информация о том, что две местные жительницы распространяют наркотики бесконтактным способом. На улице Воровского вскоре задержали 30-летнюю женщину, у которой в карманах нашли семь свертков с наркотиками, а дома – еще семь свертков и весы», — рассказали в полиции.

Вторую подозреваемую задержали на Адоратского. У 42-летней женщины нашли 15 пакетиков с «синтетикой».

Экспертиза показала, что женщины распространяли вещество, известное как мефедрон. Всего у злоумышленниц изъяли около 33 граммов запрещенного вещества.

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