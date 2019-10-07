Президент Татарстана встретился с министром юстиции РФ Александром Коноваловым

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял министра юстиции РФ Александра Коновалова в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в части обеспечения законотворческого процесса, предоставления услуг населению и др.», — говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Ильнур Гарипов, министр юстиции РТ Рустем Загидуллин и начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Виктор Демидов.

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