Победительница конкурса «АгроНТИ-2019» из РТ выступит на «Золотой осени» в Москве

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Школьница из Татарстана Аделя Габдрахманова — победительница Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2019» продемонстрирует свои навыки на Национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Участники, занявшие первые места во всех возрастных категориях и по всем направлениям продемонстрируют свои навыки в Москве на Российской агропромышленной выставке „Золотая осень“», — говорится в сообщении.

В заочном этапе всероссийского конкурса «АгроНТИ-2019» приняли участие более 18 тыс. сельских школьников, в том числе 3463 участника из Татарстана. В региональных этапах, которые прошли на 9 площадках аграрных вузов, приняли участие 1800 школьников.

Финалы состоялись на двух площадках: с 29 по 31 августа в Альметьевске и с 5 по 6 сентября в Белгороде. Победителями стали участники из Татарстана: Максим Волков по направлению «Агророботы», Владислав Былинцев по направлению «Агрокоптеры» и Аделя Габдрахманова по направлению «Агрометео», которая заняла 1-е место в своей возрастной категории.

Минсельхозпрод РТ приглашает поддержать ребят 10 октября в 16.00 на ВДНХ (75 павильон, зал А).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предприятия Татарстана примут участие в выставке на ВДНХ в рамках Недели агропромышленного комплекса, которая пройдет с 4 по 13 октября. Посетители выставки «Золотая осень» смогут попробовать казылык, мясо вяленого гуся и другие деликатесы из Татарстана.

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