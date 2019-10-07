Поисковики из Татарстана стали лучшими на окружном слете «Никто не забыт»

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Поисковики из Татарстана показали отличные результаты на VI Окружном слете «Никто не забыт», который состоялся в Кирове. В слете приняли участие более 300 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.



Делегации делились лучшими практиками своей деятельности: участвовали в военно-исторической викторине, конкурсе на знание вооружения, ориентировании и топографии, демонстрировали навыки в архивном поиске и оказании первой медицинской помощи.



Кроме того, для всех команд эксперты из Татарстана провели мастер-класс «Порядок проведения эксгумации». Всего в слете приняли участие шесть команд из нашей республики. Среди них – «Легион» УУ «ТИСБИ», «Красная стрела» КИУ, «Снежный десант» КФУ, «Химик» КНИТУ, «Книга Памяти» КНИТУ-КАИ и «Выстрел» из города Чистополь.



По итогам слета татарстанские поисковики завоевали первое место в номинации «Поддержка» (организация наибольшего количества выездов в поисковые экспедиции). А также вторые места в номинации «Результат» (по итогам проведенных поисковых работ в 2019 году) и в категории «Архивный поиск».



Диплом в номинации «Воспитанник» получила Елизавета Гуськова (вклад в деятельность отряда/объединения, достигнутые личностные результаты, участие в проектной деятельности отряда/объединения).



Благодарность за большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие поискового движения, высокий профессионализм, преданность избранному делу и активную жизненную позицию вручена руководителю делегации Республики Татарстан Александру Коноплеву.



Слет поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» проводится при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

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