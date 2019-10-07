Жители Татарстана могут задать вопросы главе Рособрнадзора о проведении в 2020 году ЕГЭ и ОГЭ

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Жители Татарстана могут задать вопросы руководителю Рособрнадзора Сергею Кравцову об организации и проведении в 2020 году ЕГЭ и ОГЭ, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования.

«Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 12 ноября проведет Всероссийскую встречу с родителями», – говорится в сообщении.

Помимо вопросов о государственной итоговой аттестации руководитель и специалисты ведомства также затронут темы всероссийских проверочных работ и национальных исследований качества образования.

Вопросы можно оставить на странице Рособрнадзора в социальной сети (https://vk.com/obrnadzorru) в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны во время встречи.

Всероссийская встреча с родителями с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова пройдет уже в пятый раз. В прошлом году за время ее подготовки поступило свыше 3 тыс. вопросов и обращений. Трансляцию встречи в прямом эфире смотрели более 32 тыс. человек.

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