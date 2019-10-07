Зиннуров: Необходимо восстановить доверие россиян к негосударственным пенсионным фондам

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Доверие россиян к негосударственным пенсионным фондам в последние годы было утрачено, поэтому важно сделать все, чтобы вновь его восстановить. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

«Необходимо сделать все, чтобы восстановить доверие к негосударственным пенсионным фондам, потому что в последнее время эта форма дискредитировала себя», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что НПФ — это «великолепный механизм», благодаря которому гражданин может сам копить себе на дополнительную пенсию, и отметил, что поддерживает такую инициативу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России планируют принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. Так, в планах — разрешить получение пенсии пенсионерам в возрасте 55-60 лет, стимулировать работодателей к введению корпоративных выплат налоговыми вычетами или послаблениями.

Кроме того, депутаты предлагают компенсировать добровольную пенсию, которую человек накапливает самостоятельно.

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