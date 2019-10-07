Казанские гребцы выиграли сезон студенческой лиги

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Накануне в Казани прошел финальный этап студенческой гребной лиги в соревнованиях восьмерок с рулевым. В нем приняли участие более 400 спортсменов из 36 вузов России. Финальные заплывы впервые в истории проведения лиги состоялись в Центре гребных видов спорта на озере Средний Кабан.

Всего в воскресенье состоялось шесть заездов академических восьмерок с рулевым. В элитном заезде «Финал А» на старт вышли 6 сильнейших команд сезона по итогам результатов предыдущих этапов. Среди них фаворит и лидер сезона — команда Поволжской академии спорта. В итоге казанские студенты подтвердили свой класс, выиграв финальную гонку. Результат победителей — 5 минут 56,58 секунды. Второй с отставанием в 7,06 секунды финишировала команда Магнитогорского государственного технического университета. Третьими стали студенты санкт-петербургского университета ИТМО.

Победа в финале итогового этапа сохранила за командой Поволжской академии спорта первое место в общем зачете и сделала казанских студентов чемпионами студенческой гребной лиги летнего сезона 2019 года.

«Мы изначально планировали выиграть все четыре этапа студенческой лиги, и нам это удалось. Причем во втором этапе в Москве установили рекорд лиги, пройдя дистанцию за 6 минут с небольшим, а в родной Казани обновили рекорд, „выйдя“ из шести минут», — так главный тренер сборной Поволжской академии спорта Владимир Гоголин подвел итоги заплывов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Победа по итогам сезона позволит казанским спортсменам участвовать в студенческом чемпионате мира по академической гребле, который пройдет в августе следующего года в Хорватии.

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