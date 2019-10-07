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Татар-информ

7 октября 2019, 12:28

Экономика и финансы

Зиннуров об антидопинговом скандале: Мы не должны давать повод, чтобы на Россию оказывали давление

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Экономика и финансы

Зиннуров об антидопинговом скандале: Мы не должны давать повод, чтобы на Россию оказывали давление

Фото: pixabay.com

Перед ЧМ по легкой атлетике в Дохе IAAF продлил отстранение от соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Российских спортсменов могут отстранить от летней Олимпиады, которая пройдет в 2020 году в Токио, и зимних Олимпийских игр, в Пекине в 2022 году. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

«К сожалению, это ситуация, которая не только в легкой атлетике. Вообще в спорте очень напряженная [обстановка], потому что мы все ждем решений, которые последуют после 2-3 недель, которые нам дали для того, чтобы мы объяснились по поводу московской антидопинговой лаборатории», — отметил собеседник агентства.

По словам Зиннурова, если аргументы окажутся не убедительными для Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других компетентных органов, россиян могут попросту отстранить от летней Олимпиады в 2020 году и зимней в 2022-м году.

«Тут можно много говорить и о том, что [оказывается] давление на нашу страну, но и мы не должны давать повода, чтобы это давление оказывалось. Нам нужно окончательно от начала и до конца разобраться в этой ситуации», — заключил Ирек Зиннуров, добавив, что вопрос о нарушении антидопингового законодательства с большой периодичностью «всплывает» в преддверии каких-либо крупных соревнований.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за несколько дней до старта чемпионата мира в Дохе совет IAAF продлил отстранение от соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В итоге российские спортсмены не смогли выступать на ЧМ под российским флагом и вынуждены были соревноваться в нейтральном статусе. Всего допуск получили 30 россиян. Отстранение ВФЛА от чемпионата мира — инструмент давления на Россию, считает депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов. 

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