Исполком Казани: Начальник управления образования уволен 30 сентября по собственному желанию

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов с 30 сентября написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Ранее он был отстранен от выполнения своих обязанностей. Сейчас исполком столицы Татарстана проводит служебную проверку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В мэрию столицы Татарстана поступила информация о следственных действиях в отношении начальника управления образования Ильнара Хидиятова.

«Свою вину он отрицает. До выяснения всех обстоятельств дела было принято решение об отстранении его от выполнения служебных обязанностей, после чего Ильнар Хидиятов написал заявление об уходе по собственному желанию, и 30 сентября оно было принято», — сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время исполком проводит комплексную служебную проверку.

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