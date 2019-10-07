Зиннуров: Задержание депутата Госдумы РФ Инги Юмашевой – провокация со стороны США

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в нью-йоркском аэропорту — не что иное, как провокация со стороны США. Такое мнение выразил депутат ГД РФ, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров.

«Это очередная провокация со стороны американцев, однозначно. К сожалению, такие моменты на сближение наших интересов никак не происходят. Все-таки это депутат, который приехал на форум, который возглавляет рабочую группу по взаимодействию с американским парламентом. Вдвойне непонятно, что человека, депутата могут просто взять, задержать и отправить на допрос. Это ненормально и просто возмутительно», — отметил собеседник ИА «Татар-информ».

В воскресенье, 6 октября, в аэропорту Нью-Йорка была задержана депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Около часа женщину допрашивал сотрудник американских спецслужб.

В связи с инцидентом посольство России направило в Госдепартамент США ноту протеста. МИД РФ назвал сложившуюся ситуацию враждебной акцией против России.

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