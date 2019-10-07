(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры в общежитии челнинского КФУ сделали ремонт и купили мебель, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура провела проверку в общежитии Набережночелнинского филиала института КФУ вместе со специалистами Роспотребнадзора. В процессе выяснилось, что в жилых комнатах не хватает тумбочек и стульев, в некоторых помещениях на потолке нашли следы протечки, дефекты стен, а также повреждения линолеума и напольной плитки», — рассказал Галиев.

В итоге прокуратура потребовала у руководителя института, чтобы тот принял меры и устранил нарушения, а также наказал виновных.

В итоге в общежитии сделали ремонт, установили мебель.

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