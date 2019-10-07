Кадастровая палата и Росреестр РТ запустят горячую линию по купле-продаже жилья

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Кадастровая палата и Росреестр Татарстана проведут горячую линию в рамках Всероссийской недели консультаций по вопросам, связанным с куплей-продажей жилья, сообщают пресс-службы ведомств.

«Проведение Всероссийской недели консультаций позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при проведении сделок», — отметила и. о. директора Кадастровой палаты по РТ Анна Корнилова.

Эксперты ответят на вопросы граждан об особенностях проведения сделок, необходимых документах для регистрации жилья и способах проверки собственности перед покупкой.

Горячая линия пройдет 8 октября с 8 до 12 часов. Телефон: (843) 255-25-71.

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