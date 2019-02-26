В Казани за этот год количество незаконной торговли сократилось на треть

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). За девять месяцев 2019 года казанским бизнесменам-торговцам предъявили более 4 тысяч протоколов о незаконной продаже. Об этом рассказал председатель комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«За 9 месяцев текущего года было составлено 4200 протоколов, это на 2 тыс. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Также за текущий сезон прекращена деятельность 229 незаконных торговых точек, которые были демонтированы. В то же время констатировать полную победу над незаконной торговлей в настоящее время рано», — рассказал спикер.

Все объекты торговли на предмет соответствия условиям договора проверяла контрольно-приемочная комиссия в составе специалистов Комитета потребительского рынка, администраций районов, Управления архитектуры и градостроительства и Комитета земельных и имущественных отношений.

Общая сумма штрафов составила 9 млн рублей. При этом были 313 изъятий, демонтированы 63 сезонных объекта и 166 круглогодичных.

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