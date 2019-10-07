Роспотребнадзор не рекомендует покупать продукты домашнего производства

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Роспотребнадзор не советует покупать продукты домашнего производства и на несанкционированных торговых точках, особенно молочные, мясные, рыбные продукты, а также грибы и соленья. Надзорная служба разместила рекомендации на своем сайте.

«Молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соленые продукты находятся в зоне особого риска», — отмечает Роспотребнадзор.

Возбудители кишечных инфекций быстро размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции. К тому же при приготовлении продуктов в домашних условиях в них могут попасть посторонние предметы или ингредиенты. Также «домашние» продукты могут быть заражены возбудителями дизентерии, сальмонеллеза и ботулизма.

Но опасность может заключаться не только в самих продуктах, но и в таре, в которую их упаковывают. Порой она не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и имеет в своем составе опасные компоненты и токсичные краски, а также бывает не герметичной, из-за чего могут быть нарушены условия хранения товара.

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