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Татар-информ

7 октября 2019, 14:01

Культура

В Пушечном дворе откроется выставка клинков и стрелкового оружия со всего мира

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Культура

В Пушечном дворе откроется выставка клинков и стрелкового оружия со всего мира

В экспозиции можно будет рассмотреть детский револьвер «Монте-Кристо», оружие Русского царства, восточные образцы из Японии.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). 8 октября в Музее Пушечного двора Музея-заповедника «Казанский Кремль» откроется выставка «Оружейная кладовая» из фондов Саратовского областного музея краеведения и Музея-заповедника «Казанский Кремль». Об этом сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

Посетителям будет представлена уникальная возможность увидеть блеск клинков и огонь стрелкового оружия. В экспозиции можно будет рассмотреть детский револьвер «Монте-Кристо», оружие Русского царства, восточные образцы из Японии, – и это лишь малая часть жемчужин оружейного мастерства.

Гости увидят образцы холодного, огнестрельного оружия, защитного снаряжения и военного обихода с 16 века до II Мировой войны из разных регионов мира.

Среди них – стволы артиллерийских орудий 17-18 вв., оригинальные образцы револьверов, богато украшенное восточное оружие, западноевропейское клинковое оружие производства именитых оружейных центров Испании и Германии. Интерес посетителей вызовет и экзотический экспонат – полинезийская дубинка конца 19 века – пример изготовления оружия в условиях отсутствия железной руды.

Выставка даст возможность взглянуть на оружие не только как на воплощение инженерной и художественной мысли, но и как на материальное свидетельство истории народов и государств, поражений и побед.

Выставка продолжит свою работу до 5 апреля будущего года. Открытие запланировано на четыре часа вечера.

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