Организатор Казанского полумарафона о мусоре после забегов: Все было убрано в течение полутора часов

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Организатор Казанского полумарафона Вадим Янгиров прокомментировал сообщения в социальных сетях о большом количестве мусора после вчерашних забегов «Кросса нации» и Казанского полумарафона.

«После марафона никакого мусора не осталось, а вот во время — это естественный процесс, все-таки пробегают 3 тысячи человек. В течение полутора часов после окончания мероприятия никакого мусора уже не было. В соцсетях идет реальная накрутка, все, что мы видели, — это одна фотография, которую потом растиражировали. Люди просто пытаются на этом „хайповать“, пиариться и искать себе выгоду. По факту есть только одна фотография, которая была сделана во время марафона, после никакого мусора не было», — заявил Янгиров.

В 2019 году количество участников вдвое увеличилось по сравнению с прошлым годом: на 10 км и 21 км было 1,7 тыс. участников, теперь их 3 тысячи. В прошлом году в тюбетейках пробежали 800 спортсменов, в этом — более 1,5 тыс. человек.

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