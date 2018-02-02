Фаррахов: Выступать под нейтральным флагом – чувствительно и унизительно для спортсменов

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от чемпионата мира в Дохе — инструмент давления на Россию. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» выразил депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Я не информирован глубоко в детали, но у меня складывается ощущение, что этот допинговый скандал, который продолжается еще со времени Олимпийских игр в Сочи, становится неким инструментом давления на нашу страну», — прокомментировал собеседник агентства.

Он также отметил, что Россия выполнила все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

«Я сам в прошлом профессиональный спортсмен, и я понимаю, насколько это чувствительно для спортсменов, насколько унизительно выступать под нейтральным флагом. Я за то, чтобы максимально устранить все препятствия, договориться, и чтобы наши спортсмены, срок выступления которых и так ограничен, могли выступить и показать свои результаты», — заключил Айрат Фаррахов.

За несколько дней до старта чемпионата мира в Дохе совет IAAF продлил отстранение от соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В итоге российские спортсмены не смогли выступать на ЧМ под российским флагом и вынуждены были соревноваться в нейтральном статусе. Всего допуск получили 30 россиян.

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