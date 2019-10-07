Спорт и грузоперевозки: в каких сферах экономики Татарстана доля работников-иностранцев не изменится

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Российское Правительство утвердило квоты для иностранных работников в различных сферах экономики на 2020 год. В ряде сфер сохранились нормы 2019 года, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале Правительства РФ.

Нынешние квоты, действующие в том числе на Татарстан, сохранятся в сухопутном пассажирском транспорте и автогрузоперевозках (26% иностранцев), в области спорта (25% работников), а также в сфере выращивания овощей (50% иностранных работников). При этом правила привлечения работников-иностранцев для овощеводства распространятся на всю страну.

«В 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России. В 2019 году она не распространяется на Приморский край и Астраханскую область», — указано в тексте постановления.

Допустимая доля иностранной рабочей силы сохранится и в строительном секторе (80%). В то же время, эти правила будут действовать не на всей территории страны — исключениями станут Бурятия, Амурская область и Москва.

«А на территории Республики Дагестан она составит 50%», — говорится в документе.

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