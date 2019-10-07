Казанские онкологи приглашают женщин старше 50 лет на бесплатную маммографию

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Специалисты республиканской клинической онкологической больницы приглашают жительниц Татарстана старше 50 лет на бесплатную маммографию.

Маммография делается раз в два года, чтобы в случае рака груди обнаружить его на ранних стадиях. Женщинам младше 50 лет для диагностики вместо маммографии назначают УЗИ молочных желез.

По данным врачей, рак груди — самый распространенный вид онкологии у женщин.

Записаться на бесплатную маммографию можно по телефону 202-23-92. При себе необходимо иметь: паспорт; медицинский полис страховых компаний: Ак Барс, Чулпан Мед, Спасение; СНИЛС.

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