Фаррахов: Моя личная стратегия – поддерживать развитие добровольного страхования

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В России планируют принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии, в частности, за счет государственного софинансирования добровольных взносов, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Во всем мире размеры пенсии определяются не только страховой частью, которая гарантирована государством, как у нас — сегодня это около 15 тыс., но и еще так называемыми корпоративными пенсиями, которые работодатель определяет за долгую работу на предприятии. Добровольная пенсия — человек сам откладывает какие-то деньги, государство добавляет, и в общем итоге получается неплохой размер выплат», — отметил собеседник агентства, добавив, что его личная стратегия — максимально поддерживать развитие добровольного страхования.

Так, например, депутат считает необходимым разрешить получение пенсии пенсионерам в возрасте 55-60 лет, стимулировать работодателей к выплате корпоративных выплат за счет налоговых вычетов или послаблений, а также компенсировать добровольную пенсию, которую человек накапливает самостоятельно. По мнению Фаррахова, это позволит увеличить доход человека, когда он выходит на пенсию. Кроме того, деньги будут поступать в негосударственные пенсионные фонды, которые, по словам депутата, очень важны для государства.

«На самом деле, если бы у нас была эффективная система негосударственных пенсионных фондов, не было бы проблемы со строительством, например, ВСМ „Москва-Казань“. Это длинные инвестиционные проекты, которые приносят прибыль не сразу, а через какое-то время, но хорошую, стабильную прибыль. Государство заинтересовано стимулировать развитие этого сектора. Это очень важно», — заключил Айрат Фаррахов.

Создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии депутаты планируют в течение года. В среду на заседании рабочей группы Государственной Думы по законодательному обеспечению пенсионной системы они внесут эту работу в план на 2019-2020 годы.

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