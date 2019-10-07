Ирек Файзуллин поздравил архитекторов Татарстана с профессиональным праздником

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин поздравил архитекторов республики с профессиональным праздником — Всемирным днем архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Архитектура как искусство воплощает в себе наивысшие устремления человеческого духа. Занимая одно из важнейших положений в развитии общества, архитектура всегда была неразрывно связана с живописью, скульптурой, декоративным искусством», — сказал министр.

По его словам, архитектура глубоко воздействует на эмоциональный мир человека всей художественно-образной стороной. Также она формирует духовно-нравственный облик как общества в целом, так и каждого отдельного человека, поэтому профессия архитектора очень важная и ценная для каждого из нас, добавил Файзуллин.

«Уважаемые архитекторы Республики Татарстан! Благодаря вашей созидательной профессии преобразуется и совершенствуется окружающее нас пространство. Приятно видеть, как ваши усилия, творческий подход и высокий профессионализм преображают нашу республику, нашу страну», — сказал глава ведомства и поблагодарил коллег за высокую ответственность и преданность профессии.

«Пусть каждый рабочий день приносит вам удовлетворение, новые идеи и возможности для их реализации! Здоровья вам, счастья и благополучия!» — заключил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

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