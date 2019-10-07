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Татар-информ

7 октября 2019, 10:11

Экономика и финансы

Гендиректор «ЮВТ Аэро»: Новые субсидии для перевозчиков сдержат цены на авиабилеты

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Экономика и финансы

Гендиректор «ЮВТ Аэро»: Новые субсидии для перевозчиков сдержат цены на авиабилеты

Российские авиаперевозчики намерены получить из казны поддержку на 30 млрд рублей.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в российское Правительство с предложением о субсидиях на 30 млрд рублей. Дополнительная поддержка со стороны государства позволит избежать роста цен на авиабилеты, считает генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

Он отметил, что вопрос государственных субсидий для перевозчиков поднимался еще с прошлого года, когда произошел скачок цен на авиатопливо. 

«И сейчас эта ситуация имеет место быть. Что касается нас, то наша авиакомпания уже получает субсидирование большей части перевозок в рамках поддержки региональных авиаперевозчиков. Если будет еще одно решение в этом направлении — мы только „за“. Ведь все это отражается на стоимости авиабилетов», — отметил Трубаев.

Он добавил, что «ЮВТ Аэро» в целом выполняет полеты в 65 направлениях, из Казани полеты идут в 25 направлениях. Дополнительные бюджетные субсидии смогут заметно сдержать цены на эти рейсы. 

«Инициатором выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, они всегда этот вопрос поднимают. Я считаю, что это будет на пользу всем потенциальным пассажирам», — заключил Петр Трубаев. 

Ранее в российских СМИ появилась информация о новых 30-миллиардных субсидиях, на которые рассчитывают авиаперевозчики. Около 8-9 млрд рублей из этих средств могут быть предоставлены в рамках демпфера (бюджетных компенсаций за резкий рост цен на аваиакеросин — прим. Т-и), еще 23 млрд рублей — как единовременная помощь.

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