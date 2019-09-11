Мэрия Казани расторгла договоры с бизнесменами по летней продаже из-за внешнего вида ларьков

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В результате грубых нарушений внешнего вида сезонного торгового объекта, безопасности продукции, а также фактического размещения объектов мэрия Казани расторгла 16 договоров с предпринимателями на летнюю продажу. Об этом рассказал председатель комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Комиссией в ходе проверок выявлялись нарушения и выдавались замечания. Основными нарушениями были увеличение площади под торговлю и несоответствующий внешний облик самих точек. По результатам проверок комитет потребительского рынка расторг 16 договоров. Объекты были демонтированы», — сообщил Руслан Фазылянов.

Всего в течение лета в Казани работали 198 объектов сезонной торговли. Около 80% (155 мест) приходилось на точки по продаже овощей и фруктов, а также под размещение летних кафе. Остальные — под сезонные объекты по продаже мороженого, прохладительных напитков, прокату спортивного инвентаря и реализацию цветов.

Сроки по сезонным договорам истекают в ноябре, после чего все объекты должны быть демонтированы предпринимателями добровольно.

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