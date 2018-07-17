Советский и Приволжский районы Казани стали лидерами по числу безработных

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В мэрии Казани озвучили, в каких районах города проживает больше всего безработных граждан. Об этом стало известно на деловом понедельнике.

«Наибольшее число безработных зарегистрировано в Советском, Ново-Савиновском и Приволжском районах», — рассказал директор ГКУ «Центр занятости населения Казани» Марат Хайруллин.

По его словам, численность получающих пособия по безработице в сентябре составила около 3 тыс. человек, а средний размер пособия — более 7 тысяч рублей.

При этом потребность организаций города в работниках растет и на сегодняшний день составляет более 18 тыс. вакантных мест. Коэффициент напряженности составляет 0,2 единицы, то есть условно на одного безработного приходится пять вакансий, добавил спикер.

В структуре вакансий более 60% составляют вакансии по рабочим специальностям. Наибольший спрос среди работодателей наблюдается по таким специальностям, как штукатур-маляр, каменщик, повар, водитель троллейбуса и инженер, сообщил Хайруллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане сохраняется один из самых низких уровней безработицы среди российских городов-миллионников — 0,55%. Всего в Казани 3 тыс. 540 безработных.

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