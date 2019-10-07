Девятый международный фестиваль-конкурс татарской и башкирской песни «Идель» пройдет в Уфе

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). 15 и 16 ноября в ГКЗ «Башкортостан» пройдет ежегодный Международный фестиваль-конкурс татарской и башкирской песни среди молодых профессиональных исполнителей, сообщают организаторы.

«Как и прежде, в конкурсе примут участие студенты и выпускники вокальных отделений вузов и ссузов Татарстана, Башкортостана, Москвы и других регионов России», — говорится в сообщении.

Конкурсанты будут бороться за право называться «Лауреатом фестиваля Идель» в номинациях: «Башкирская» или «Татарская народная песня», «Автор-исполнитель», «Башкирская» или «Татарская эстрадная песня», «Академическая песня», «Детская номинация» и т. д.

Первый день — конкурсный. Во второй день пройдет гала-концерт, на котором выступят Зиля Сунгатуллина, Идрис Газиев, Мунир Якупов, Флюра Кильдиярова, Наиля Фатехова, Рафис Сирусин, Зилия Бахтиева и другие.

Фестиваль проводится с 2011 года, который был объявлен Годом укрепления межнационального согласия в России. В этом году мероприятие пройдет в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ и Всемирного конгресса татар.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 октября. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте idel-festival.ru, а также группе vk.com/idelfestival. Отправить заявку и задать вопросы можно по электронной почте: idelfestival@gmail.com.

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