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Татар-информ

7 октября 2019, 22:40

Общество

«Парк учителей» открыли в альметьевском селе Абдрахманово

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Общество

«Парк учителей» открыли в альметьевском селе Абдрахманово

Фото: almetyevsk.tatar.ru

«Парк учителей» находится возле Абдрахмановской школы, которой в этом году исполняется 100 лет.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В селе Абдрахманово Альметьевского района открыли «Парк учителей». Событие было приурочено ко Дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

«Парк учителей» находится возле Абдрахмановской школы, которой в этом году исполняется 100 лет. Здесь в торжественной обстановке открыли памятник учителю, также посажен яблоневый сад.

Почетные жители села установили возле деревьев памятные таблички выпускникам разных лет. Среди них – ветеран Великой Отечественной войны Нуришан Садыков, который окончил Абдрахмановскую школу в 1940 году.

Рядом с парком расположилась детская площадка с качелями, каруселями и горкой.

С приветственным словом к присутствующим обратился замглавы района по сельским поселениям Олег Шабалин. Он поздравил учителей с праздником, пожелал им крепкого здоровья и терпения, а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

Гости праздника могли посетить мастер-класс по изготовлению сувениров, выставку картин участников кружка вышивания, а также послушать концерт музыкантов под открытым небом.

 

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