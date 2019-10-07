«Парк учителей» открыли в альметьевском селе Абдрахманово

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В селе Абдрахманово Альметьевского района открыли «Парк учителей». Событие было приурочено ко Дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



«Парк учителей» находится возле Абдрахмановской школы, которой в этом году исполняется 100 лет. Здесь в торжественной обстановке открыли памятник учителю, также посажен яблоневый сад.



Почетные жители села установили возле деревьев памятные таблички выпускникам разных лет. Среди них – ветеран Великой Отечественной войны Нуришан Садыков, который окончил Абдрахмановскую школу в 1940 году.



Рядом с парком расположилась детская площадка с качелями, каруселями и горкой.



С приветственным словом к присутствующим обратился замглавы района по сельским поселениям Олег Шабалин. Он поздравил учителей с праздником, пожелал им крепкого здоровья и терпения, а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма.



Гости праздника могли посетить мастер-класс по изготовлению сувениров, выставку картин участников кружка вышивания, а также послушать концерт музыкантов под открытым небом.

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