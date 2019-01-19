Более четырех тысяч жителей казанских поселков смотрят «аналог»

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Более 4 тысяч жителей казанских поселков смотрят аналоговое эфирное телевещание. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

«По ситуации в городских поселках: из 49 тысяч частных домохозяйств в 4 тыс. 135 смотрят аналоговое телевидение», — отметил спикер.

По его словам, этим казанцам необходимо в первую очередь проверить телевизор. Если он старше 2012 года, нужно купить приставку. Также надо посмотреть антенну — если она метровая, ее нужно менять на дециметровую, а лучше на всеволновую, чтобы можно было принимать и аналоговое, и цифровое вещание.

«Хочу обратиться ко всем жителям частных домохозяйств, чтобы они попробовали перенастроить телевизоры и до отключения „аналога“ все-таки запланировали покупку и настройку приставки, а возможно и замену антенны», — добавил Ханнанов.

Он напомнил, что 14 октября в Татарстане начнется четвертый, завершающий этап по переходу на цифровое вещание. Зрители получат возможность бесплатно и в высоком качестве смотреть 20 телеканалов.

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