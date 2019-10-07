Это лето в Казани стало последним для лавок с мороженым на улице Баумана

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Со следующего лета в Казани с улицы Баумана пропадут переносные точки по продаже мороженого. Предпринимателям предложат альтернативу в парках Казани. Об этом рассказал председатель комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов на деловом понедельнике в мэрии.

«В связи с перенасыщением улицы Баумана магазинами, расположенными на первых этажах домов, принято решение на следующий год не выставлять на торги места по продаже мороженого на этой улице», — отметил спикер.

На улице Баумана располагались две переносные точки по продаже мороженого, и за лето в совокупности они принесли городу более полумиллиона рублей дохода.

Руслан Фазылянов поспешил утешить продавцов мороженого — им будут предложены альтернативы размещения. «Предприниматели вполне могут выбрать другие нормальные места для продажи мороженого, кроме того, у нас дирекция парков и скверов тоже проводит аукционы. В парках тоже хороший трафик, и там можно реализовать продажу», — заключил он.

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