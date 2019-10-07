Путину под силу решить любые задачи: Минниханов поздравил с днем рождения Президента РФ

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав праздничный видеоролик.

«Президент России — это человек железной воли, которому под силу решить задачи любого масштаба, как во внутренней политике, так и на внешнеполитической арене», — написал руководитель республики.

Он поздравил Путина лично от себя и от имени всех татарстанцев. «Туган конегез белэн, хормэтле Владимир Владимирович!» — заключил Рустам Минниханов.

Сегодня главе государства исполнилось 67 лет.

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