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Татар-информ

7 октября 2019, 08:46

Экономика и финансы

Рестораторы Казани в этом сезоне отметили рост популярности летних веранд в 1,5 раза

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Экономика и финансы

Рестораторы Казани в этом сезоне отметили рост популярности летних веранд в 1,5 раза

Фото: архив/Рамиль Гали

Всего столице республики работало около 200 точек летней торговли и услуг.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В прошедшем летнем сезоне в Казани популярными среди туристов и жителей города стали летние веранды ресторанов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал председатель комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

«Большой популярностью у граждан пользовались летние веранды кафе. Рестораторы подтверждают увеличение трафика в них в этом сезоне в 1,5 раза», — сообщил спикер.

Руслан Фазылянов также уточнил изменения в размещении летних веранд. Он отметил, что в этом году летние веранды на улице Баумана серьезно изменились и рестораторы ушли от громоздких подиумов и крыш. Это было сделано в целях открытия вида на фасады главных зданий этой улицы.

Сроки по сезонным договорам истекают в ноябре, после чего все объекты должны быть демонтированы предпринимателями добровольно.

Всего Казани работало около 200 точек летней торговли и услуг.

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