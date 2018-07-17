Мэрия Казани: Среди городов-миллионников в столице РТ самый низкий уровень безработицы

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В Казани сохраняется самый низкий уровень безработицы среди городов-миллионников. Об этом говорится в материалах к деловому понедельнику.

«За девять месяцев 2019 года в городскую службу занятости с целью поиска работы обратились 13 тыс. человек, из них более 8 тыс. были трудоустроены», — говорится в сообщении.

В том числе отмечается, что с начала года было проведено 60 ярмарок вакансий с участием более 400 предприятий, ярмарки посетили более 18 тыс. человек.

Уровень безработицы в Казани составил 0,55%, что соответствует значению прошлого года.

В свободное от учебы время работали и около тысячи школьников.

«При участии службы занятости 207 безработных открыли свой бизнес. Ещё 1407 безработных прошли подготовку по программам профессионального обучения и допобразования, 734 из них нашли новую работу», — говорится в материалах.

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