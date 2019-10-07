Водолазы подняли тело рыбака, который выбрался из упавшего в реку авто, но не доплыл до берега в РТ

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В Татарстане водолазы подняли тело рыбака, который выбрался из упавшего в реку авто, но не доплыл до берега, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В минувшую субботу вечером в МЧС поступило сообщение о том, что на выезде из села Русский Шуган в реку Ик сорвался автомобиль. Очевидец рассказал, что из машины выплыл мужчина, но потом потерялся из вижу. Фары утонувшего авто светились со дна реки», — рассказали в МЧС.

На место происшествия отправились пожарные ПСЧ №123, полицейские, врачи и глава поселения. В тот вечер поиски не дали результатов.

На следующий день спасатели ЗПСО №7 достали из воды тело погибшего и передали полицейским. Как выяснилось, 55-летний рыбак из села Сапеево приехал в Русский Шуган рыбачить, обстоятельства его гибели устанавливают эксперты.

Общими усилиями поисковой группы были обследованы два квадратных километра акватории и береговой линии.

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