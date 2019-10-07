Специалист рассказал, как обезопасить свой багаж в аэропорту

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Чтобы не потерять несколько чемоданов в аэропорту, лучше, чтобы они были одинаковыми. Об этом рассказал один из грузчиков, работающих в аэропорту, пожелавший остаться анонимным, пишут РИА Новости со ссылкой на Express.

Грузчики разместят одинаковый багаж рядом, потому что вещи одного размера и типа лучше складываются друг с другом, объяснил специалист.

Кроме того, лучше следить, чтобы чемодан не весил более 25 кг — у такого багажа больше шансов быть сложенным аккуратно. «Вы сами раздражаетесь, когда приходится класть тяжелые сумки в багажник автомобиля, представьте, если это нужно сделать 200 раз подряд. Иногда мы просто бросаем их, так как вещи слишком тяжелые, чтобы делать это осторожно», — поделился эксперт.

Он также посоветовал взять прочный чемодан, ручку которого можно заменить при случае. Бирки с предыдущих путешествий лучше убрать, поскольку багаж могут по ошибке отправить неправильным рейсом. Найти чемодан в случае потери поможет прикрепленная заранее карточка с именем.

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