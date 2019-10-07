(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Из кондитерского цеха в Казани из-за горевшей плиты эвакуировались 20 сотрудников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что на Магистральной улице на втором этаже цеха торгового дома "Салатов" загорелась фритюрная плита на площади в два квадратных метра», — рассказали в МЧС.

Еще до появления огнеборцев из здания эвакуировались 20 человек персонала. Никто не пострадал.

По предварительной версии, пожар случился из-за нарушения правил пользования электроприборами.

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