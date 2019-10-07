Исследование: Зарплаты в салонах красоты и фитнес-центрах – одни из самых высоких в России

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Самые высокие зарплаты в России предлагают работникам строительной сферы, салонов красоты и фитнес-центров, следует из данных исследования портала «Авито Работа». Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам третьего квартала текущего года среднемесячная зарплата россиян составила 38 тыс. 285 рублей. При этом в строительной сфере средняя заработная плата — 50,4 тыс. рублей, в фитнес-центрах и салонах красоты — 48,8 тыс., а в автомобильном бизнесе — 46,2 тыс.: это самые высокие показатели среди всех.

Меньше всего получают представители сферы образования и науки (26,9 тыс. рублей), бухгалтерии и финансов (30 тыс. рублей) и административной работы (30,4 тыс.).

Чаще всего в третьей четверти 2019 года работодатели искали работников в сфере продаж, строительства и производства, эти вакансии были также популярны и у соискателей.

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