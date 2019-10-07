Принимаем с оговорками: эксперт рассказал, как мусульмане видят теории эволюции и Большого взрыва

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Часть мусульманских религиозных деятелей не отрицает идеи эволюции и согласна с приверженцами теории Большого взрыва в том, что у Вселенной был момент рождения. Об этом рассказал преподаватель Российского исламского университета, автор книг и статей по акыде, ханафитскому фикху Ахмад аль-Ханафи на лекции в Казани.



«Идея того, что мир возник после того, как его не было, — это положение нашего вероучения, которое основывается на рациональных доводах и достоверном хадисе (изречении пророка Мухаммада – прим. Т-и): „Был Аллах, и не существовало ничего до него“», — объяснил эксперт.





А дальнейшее развитие жизни шло под влиянием эволюционных механизмов, допускает он: «Я ее [теорию эволюции] принимаю с оговорками. Есть неприемлемые противоречия, конечно, человек не произошел от обезьяны. Но, возможно, были некоторые люди которые отличались от современных, более примитивные».



На выступлении в «Лектории» ДУМ РТ эксперт также затронул тему непреложности научных законов для мусульман и вопрос путешествий во времени. Подробнее читайте на портале «События».

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