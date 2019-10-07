WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

7 октября 2019, 07:42

Здоровье и среда

Эксперты заявили о смертельной опасности лака для ногтей

Рекомендуем

Здоровье и среда

Эксперты заявили о смертельной опасности лака для ногтей

Согласно рекомендациям врачей, следует пользоваться лаками с надписями 3-FREE или 5-FREE.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Высокотоксичные вещества, которые содержатся в лаке для ногтей, могут нанести организму серьезный непоправимый вред, заявили врачи и другие эксперты телеканалу НТВ.

В частности, в лак добавляют толуол для блеска и ровного покрытия, формальдегид, чтобы средство не загустело, и дибутилфталат — чтобы не трескалось.

«Дибутилфталат оказывает воздействие на эндокринную систему человека и на репродуктивную. Его запрещают в некоторых странах», — рассказала инженер-исследователь института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина. Она добавила, что формальдегид может вызывать онкологические заболевания.

Опасный эффект от использования лака может проявиться спустя несколько десятилетий его использования, объяснил токсиколог Евгений Ковалев. По словам эксперта, опасные соединения могут воздействовать на печень, повышая вероятность развития цирроза, а также обструктивного бронхита.

В лаке с истекшим сроком годности образуются новые токсичные соединения, уточнили эксперты.

Во многих салонах косметические средства производят самостоятельно, поделился директор по производству лаков для ногтей Шамиль Магеррамов. «Когда берут подешевле, китайский такой, едкий, он [один из ингредиентов лака метакрилат] держится ровно 30 дней, клиент стабильно к нему ходит. Это просто выгода», — сказал он.

Согласно рекомендациям врачей, следует пользоваться лаками с надписями 3-FREE или 5-FREE. Это означает, что из состава средства исключены три или пять опасных веществ. Кроме того, на упаковке лака должен быть указан срок его годности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Сельчанам Бугульминского района рассказали о Красной и Черной книгах
Новости дня
09:02
Путину под силу решить любые задачи: Минниханов поздравил с днем рождения Президента РФ

Главе государства исполнилось 67 лет.

09:00
Принимаем с оговорками: Эксперт рассказал, как мусульмане видят теории эволюции и Большого взрыва

Взаимодействие религии и науки обсудили на «Лектории» ДУМ РТ.

08:46
Рестораторы Казани в этом сезоне отметили рост популярности летних веранд в 1,5 раза

Всего столице республики работало около 200 точек летней торговли и услуг.

08:40
Мэрия Казани: Среди городов-миллионников в столице РТ самый низкий уровень безработицы

В течение девяти месяцев этого года были трудоустроены более 8 тыс. казанцев.

08:35
Водолазы подняли тело рыбака, который выбрался из упавшего в реку авто, но не доплыл до берега в РТ

Трагедия произошла на выезде из села Русский Шуган.

08:32
Мэрия: Казань на 100% охвачена сигналом цифрового вещания

С 14 октября в Татарстане начнётся четвёртый завещающий этап по переходу на цифровое вещание.

08:07
Из кондитерского цеха в Казани из-за горевшей плиты эвакуировались 20 сотрудников

Возгорание произошло в здании на Магистральной улице.

08:06
Исследование: Зарплаты в салонах красоты и фитнес-центрах – одни из самых высоких в России
07:42
Эксперты заявили о смертельной опасности лака для ногтей
07:10
Врачи назвали восемь омолаживающих продуктов
06:48
Капитан УНИКСа о победе над «Астаной»: Первые 20 минут игра была равной

Американский защитник Джамар Смит прокомментировал домашнюю победу.

06:26
В Нижнекамске скорректировали маршрут недавно запущенного на линию пассажирского автобуса

Изменения в логистику внесены с учетом пожеланий нижнекамцев, которых с момента запуска маршрута уже поступило более 150.

05:42
Юный яхтсмен из Зеленодольска поборется за победу в парусной лиге в «Артеке»

В финальных соревнованиях в «Артеке» за победу будут бороться 35 юных яхтсменов со всей России.

04:29
Сельчанам Бугульминского района рассказали о Красной и Черной книгах

Библиотекарь Евгения Овчаркина рассказала, что в ходе мероприятия участники узнали о Красной книге и почему возникла необходимость в ее появлении.

03:35
Ученицы из Таиланда постигают в нижнекамской гимназии азы татарского языка

В Нижнекамской гимназии появились школьницы из Таиланда.

02:07
Жителям Дрожжановского района на ярмарке предложили полсотни вакансий

С начала года в центр занятости обратилось 296 человек, из них 208 человек получили направления на рабочие места.

01:24
Ремонт дорожного полотна на улице Комарова в Зеленодольске завершится в октябре

Больше двух лет автодорога, проходящая по улице Комарова, была препятствием для местных жителей, нежели транспортной артерией.

00:36
Специалисты Буинского заказника рассказали школьникам детям о водно-биологических ресурсах РТ

Со школьниками провели викторину, по итогам которой особо отличившихся детей наградили грамотами природоохранного ведомства.

6.10 23:34
В «День посадки леса» в Заинске высадили 700 саженцев тополей и елок

Республиканская природоохранная акция «Неделя леса» проходит с 2017 года.

6.10 22:32
Главный тренер «Астаны» назвал нехватку легионеров причиной поражения от УНИКСа

Эмиль Райкович прокомметировал прошедший матч Единой лиги ВТБ.

6.10 22:18
Главный тренер УНИКСа о победе над «Астаной»: «У нас был правильный настрой на игру»

Димитрис Прифтис прокомментировал домашнюю победу в лиге ВТБ.

6.10 21:00
УНИКС стартовал в Единой лиге ВТБ с победы

В рамках Кубка Европы 9 октября дома УНИКС примет словенскую «Олимпию».

6.10 20:12
«Ак Барс» обыграл в гостях лучшую команду Белоруссии: Вновь отличились два Галимовых

В следующем туре 8 октября «Ак Барс» сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

6.10 19:34
В ПДД могут внести электросамокаты и гироскутеры
6.10 18:45
В Казани автобус протаранил троллейбус, две пассажирки в больнице

ДТП произошло накануне днем на проспекте Ямашева.

События