Эксперты заявили о смертельной опасности лака для ногтей

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Высокотоксичные вещества, которые содержатся в лаке для ногтей, могут нанести организму серьезный непоправимый вред, заявили врачи и другие эксперты телеканалу НТВ.

В частности, в лак добавляют толуол для блеска и ровного покрытия, формальдегид, чтобы средство не загустело, и дибутилфталат — чтобы не трескалось.

«Дибутилфталат оказывает воздействие на эндокринную систему человека и на репродуктивную. Его запрещают в некоторых странах», — рассказала инженер-исследователь института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина. Она добавила, что формальдегид может вызывать онкологические заболевания.

Опасный эффект от использования лака может проявиться спустя несколько десятилетий его использования, объяснил токсиколог Евгений Ковалев. По словам эксперта, опасные соединения могут воздействовать на печень, повышая вероятность развития цирроза, а также обструктивного бронхита.

В лаке с истекшим сроком годности образуются новые токсичные соединения, уточнили эксперты.

Во многих салонах косметические средства производят самостоятельно, поделился директор по производству лаков для ногтей Шамиль Магеррамов. «Когда берут подешевле, китайский такой, едкий, он [один из ингредиентов лака метакрилат] держится ровно 30 дней, клиент стабильно к нему ходит. Это просто выгода», — сказал он.

Согласно рекомендациям врачей, следует пользоваться лаками с надписями 3-FREE или 5-FREE. Это означает, что из состава средства исключены три или пять опасных веществ. Кроме того, на упаковке лака должен быть указан срок его годности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.