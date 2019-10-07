Капитан УНИКСа о победе над «Астаной»: Первые 20 минут игра была равной

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан УНИКСа — американский защитник Джамар Смит прокомментировал домашнюю победу над казахстанской «Астаной» (81:72) в лиге ВТБ, подчеркнув, что казанцы очень хорошо начали встречу.

Смит посчитал, что именно удачное начало — 10:0 повели хозяева — позволило казанцам победить.

«Это здорово, что мы сегодня победили. Игра была очень трудной. Мы играли очень хорошо. Отлично стартовали. 20 — 25 минут игра была равной», — сказал баскетболист.

Вспоминая начало второй четверти, когда УНИКС 4 с лишним минуты не мог набрать ни одного очка, Смит отдал должное защите гостей: «Это баскетбол, у нас стало буксовать нападение, гости хорошо защищались. К тому же, нам помешали потери мяча. Но в оставшееся время второй четверти мы приняли меры и вернулись в игру, завершив ее на победной ноте».

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