Юный яхтсмен из Зеленодольска поборется за победу в парусной лиге в «Артеке»

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Ученик зеленодольской школы №17, воспитанник яхт-клуба «Дельфин» Артур Метелев примет участие в финале детского Дивизиона, который пройдет в «Артеке» с 13 по 17 октября. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Путевку в финал яхтсмен получил благодаря победе в первенстве Зеленодольска на этапе Национальной парусной Лиги в классе яхт «Кадет». Артур получил Переходящий кубок «Генерального директора Зеленодольского завода им А. М. Горького по парусному спорту».





В финальных соревнованиях в «Артеке» за победу будут бороться 35 юных яхтсменов со всей России.

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