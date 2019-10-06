В Нижнекамске скорректировали маршрут недавно запущенного на линию пассажирского автобуса

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Новый автобусный маршрут №47, который курсирует в Нижнекамске с 1 октября, скорректирован по просьбам пассажиров, передает «НТР 24».

Теперь данный рейс, появление которого все ждали с нетерпением, не выезжает на проспект Химиков, а при развороте у поликлиники на улице Менделеева следует в сторону новостроек на улицу Гайнуллина.

«Изменения в логистику внесены с учетом пожеланий нижнекамцев, которых с момента запуска маршрута уже поступило более 150», – отметил источник.

Представители местного муниципалитета рассказали, что 78% поступивших обращений пришлись на жителей новых микрорайонов № 34, 44 и 45. Именно они просили пустить автобусный маршрут № 47 и в обратном направлении по улице Гайнуллина.

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