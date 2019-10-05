Специалисты Буинского заказника рассказали школьникам детям о водно-биологических ресурсах РТ

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Специалисты заказника «Зея буйлары» Буинского района посетили школу имени Р. Сагдеева города Буинска, чтобы рассказать детям о водно-биологических ресурсах нашей республики и охране природы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.
На занятиях взрослые и дети обсудили проблемы сохранения природы родного края, особое внимание уделив проблеме охраны животных и растений, занесенных в Красную книгу.
Для закрепления материала со школьниками провели викторину, по итогам которой особо отличившихся детей наградили грамотами природоохранного ведомства.