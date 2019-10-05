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Татар-информ

7 октября 2019, 03:35

Наука и образование

Ученицы из Таиланда постигают в нижнекамской гимназии азы татарского языка

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Наука и образование

Ученицы из Таиланда постигают в нижнекамской гимназии азы татарского языка

Фото: ntr-24.ru

В Нижнекамской гимназии появились школьницы из Таиланда.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В гимназии №13 города Нижнекамска появились необычные ученики: здесь по программе обмена опытом учатся гости Таиланда. Гости учат нижнекамских школьников английскому, а сами постигают азы татарского языка и культуры, передает «НТР 24».

Уроки проходят интерактивном формате, поэтому материал татарстанских педагогов усваивается очень хорошо.

Ученица школы Квиз (Таиланд) Фа поделилась, что больше всего ей понравился русский язык, он помогает общаться со студентами.

«Разница между преподаванием в нашей школе и в этой в том, что у нас больше уклон на науку, а здесь – гуманитарии. Но мне нравится и то, и другое», – рассказала жительница Таиланда.

В российских школах стартовал новый год, сейчас учеба в самом разгаре, а в Таиланде – каникулы. Потому и уроки за тысячи километров от дома гостям только в радость.

Директор гимназии-интерната №13 Нурия Шакирова рассказала, что для студентов из Таиланда местные педагоги преподают татарский и русский языки. «Также наши ученицы изучают турецкий», – отметила директор образовательного заведения.

Старшеклассники из Таиланда приезжают в Нижнекамск по обмену уже три года подряд. В гимназии гости пробудут до середины октября, но изучать татарский язык и татарскую культуру они будут не только здесь. Далее иностранные гости отправятся в Казань, где посетят Татарский театр имени Галиаскара Камала.

 

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