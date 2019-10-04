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Татар-информ

7 октября 2019, 01:24

Общество

Ремонт дорожного полотна на улице Комарова в Зеленодольске завершится в октябре

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Общество

Ремонт дорожного полотна на улице Комарова в Зеленодольске завершится в октябре

Фото: zpravda.ru

Больше двух лет автодорога, проходящая по улице Комарова, была препятствием для местных жителей, нежели транспортной артерией.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). На улице Комарова в микрорайоне Мирный Зеленодольского района ведется укладка нижнего слоя асфальта. По словам директора «Волгадорстроя» Евгения Ефремова, окончание работ зависит от погоды. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

Больше двух лет автодорога, проходящая по улице Комарова, была препятствием для местных жителей, нежели транспортной артерией. После замены здесь летом 2017 года канализационного коллектора глубокого залегания требовался определенный срок для усадки грунта, и вот наконец-то строители приступили к укладке асфальта.

Жители микрорайона не нарадуются, ведь из-за того, что по главной дороге проехать было сложно, многие автовладельцы прокладывали маршруты через дворы, разбивая покрытие.

Организация «Волгадорстрой», знакомая зеленодольцам по приведению в нормативное состояние дворовых территорий и тротуаров, приступила к ремонтным работам. По словам директора, точных сроков об окончании ремонтных работ нет.

«Если с погодой повезет, то должны закончить в октябре. Но, к сожалению, на ближайшие дни синоптики вновь прогнозируют дожди, а хочется сделать все качественно. Поэтому будем ориентироваться на погоду», – отметил Евгений Ефремов.

По словам представителя подрядной организации, выравнивающий слой асфальта специально кладется пористым, и он, скорее всего, пойдет трещинами, на нем будут стыки, появятся заплатки.

«Это все предусмотрено технологией. В следующем году уложим финишный слой, и в итоге будет очень ровная, красивая дорога», – пообещал директор компании.

По проекту на улице Комарова предусмотрены заездные карманы, а на работы первого этапа из бюджета РТ выделена сумма в 30 млн рублей

 

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