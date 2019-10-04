Жителям Дрожжановского района на ярмарке предложили полсотни вакансий

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Центр занятости населения Дрожжановского района провел традиционную ярмарку вакансий. Мероприятие состоялось в рамках Декады пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Дрожжановского района РТ.



Ярмарку посетили не только состоящие на учете в центре по безработице, но и пожилые люди предпенсионного и пенсионного возраста, трудоспособные люди с ограниченными возможностями, школьники и студенты.



Свои вакансии предложили представители агрофирмы, техникума отраслевых технологий, Центр социального обслуживания населения «Забота», страховой компании и другие компании. В основном требовались ветеринарные врачи, механизаторы, страховые агенты, социальные работники, технологи, операторы.



На обещанные ими рабочие места и зарплаты соответствующие. К примеру, руководитель организации «Югория» Шамиль Низамутдинов отметил, что в зависимости от результатов труда предусмотрены премии, дополнительная материальная помощь, график работы у каждого индивидуальный.



Обществу «Государев Амбар» требовались технологи, грузоперевозчики, слесари. В организацию «Прогресс» нужны сезонные, на зимний отопительный период специалисты – десять человек. Шесть работников требуется и районному филиалу организации «Татавтодор». ООО «Агротранспорт» требовались зоотехники, агрономы, помощники мастера, бухгалтера.



Кроме того, открыты вакансии есть и для тех, кто имеет медицинское образование. Один работник требуется в техникум отраслевых технологий, второй – в приют для детей и подростков «Теплый дом».



Так, на ярмарке Центр занятости представил 48 вакансий. На сегодняшний день на учете в здесь состоят 34 человека. Работодатели провели беседы с безработными, пришедшими на ярмарку, рассказали об условиях труда, ответили на интересующие их вопросы.



С начала года в центр занятости обратилось 296 человек, из них 208 человек получили направления на рабочие места.

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