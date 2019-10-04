Сельчанам Бугульминского района рассказали о Красной и Черной книгах

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В спасской библиотеке Бугульминского района состоялась экологическая беседа по страницам Красной книги «Помоги им выжить». Об этом пишет «Бугульминская газета».



Библиотекарь Евгения Овчаркина рассказала, что в ходе мероприятия участники узнали о Красной книге и почему возникла необходимость в ее появлении, а также о том, какие существуют редкие животные и растения.



Библиотекари поведали и о том, что Черная книга животных России с каждым годом пополняется новыми списками. Животные, входящие в данные списки, остались только в памяти людей или в качестве чучел украшают краеведческие музеи страны.



Мероприятие завершилось словами английского зоолога, писателя-анималиста, защитника природы и животных Дж. Даррелла: «Долг каждого – попытаться предотвратить ужасное осквернение нашего мира, и в эту борьбу каждый может внести свой, пусть маленький, пусть скромный вклад».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что чистопольским детсадовцам рассказали о «Чистых лугах» и о Красной книге РТ.

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