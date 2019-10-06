Главный тренер «Астаны» назвал нехватку легионеров причиной поражения от УНИКСа

(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казахстанской «Астаны» Эмиль Райкович, комментируя поражение в Казани от УНИКСа (72:81) в лиге ВТБ, признал справедливость исхода матча.

Сербский наставник «Астаны» посетовал на недоукомплектованность своей команды легионерами: «УНИКС очень хороший оппонент, и сегодня он был сильнее. Да, моментами мы пытались противодействовать, показать свой лучший баскетбол. У нас есть, в чем именно улучшать свою игру. Наша команда еще не до конца укомплектована, нужно добавить еще ряд легионеров. Сложно конкурировать с клубами лиги, имея всего четверых иностранцев, когда соперники имеют приличные бюджеты и шесть-семь легионеров».

А главной причиной неудачи Райкович назвал отличную игру американских легионеров УНИКСа.

«Сегодня игру своим классом решили Джамар Смит и Эрик Макколлум, они были результативны и креативны, создав нам массу проблем. Именно они в концовке решили судьбу матча», — заключил он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.