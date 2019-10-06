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Татар-информ

6 октября 2019, 22:18

Спорт

Главный тренер УНИКСа о победе над «Астаной»: «У нас был правильный настрой на игру»

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Спорт

Главный тренер УНИКСа о победе над «Астаной»: «У нас был правильный настрой на игру»

Димитрис Прифтис прокомментировал домашнюю победу в лиге ВТБ.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал домашнюю победу в лиге ВТБ над «Астаной» (81:72), отметив хорошую игру в защите и возросший уровень турнира.

«Похоже, в этом году будет очень тяжело играть в Единой лиге. Все команды сильные. По этому матчу скажу, что у нас есть очень хороший подход к защите и правильный настрой на игру. Нам нужно продолжать в том же духе, но в некоторые моменты мы совершаем потери и ненужные фолы. Нужно играть аккуратнее. Мы должны играть в более командный баскетбол, больше двигать мяч, играть агрессивнее в нападение. Это меня беспокоит», — сказал тренер.

Комментируя начало второй четверти, когда УНИКС 4 минуты не мог набрать ни одного очка, Прифтис посчитал это следствием боязни сфолить: «Бывают моменты, когда команду сажают на фолы, и игроки начинают осторожничать в защите. Отключают инстинкты, прекращают агрессию. В защите мы перестали делать то же, что и раньше. Конечно, мы сильны психологически и физически. Но, как я и сказал, мы должны играть агрессивнее в нападении, чтобы получить преимущество в защите».

Сравнивая разыгрывающих — Пиеррия Хенри в прошлом сезоне и Вангелиса Манцариса в нынешнем — Прифтис сказал, что последнему нужно еще адпитироваться в УНИКСе.

«Манцарис — другой игрок. Он не Хенри во многих аспектах — хороших и плохих. Это очень опытный игрок. Думаю, ему нужно немного времени на адаптацию, чтобы начать играть лучше и помогать команде больше», — отметил он.

Возвращаясь к адаптации новичков в команде, Прифтис подчеркнул, что они уже сейчас должны играть в полную силу: «Мы не должны ждать, а должны исходить из своих возможностей. Они должны играть здесь и сейчас. Но иногда действительно нормально дать немного времени для построения командной “химии” и качественного нападения. Им также нужно объяснить, что на площадке могут находиться только пять игроков, а в заявке 12. Вы не можете кого-то игнорировать, но и все не могут играть по 35 минут».

Наконец, наставник УНИКСа отметил роль игроков, очков не набравших, но внесших свой вклад в победу.

«Я уважаю игроков, проводящих на паркете всего одну минуту. Например, сегодня Кощеев заканчивал игру. Для меня он внёс большой вклад в победу, несмотря на отсутствие очков. Поэтому я и выпустил его. Очень легко увидеть вклад Макколлума, набирающего много очков. Но сложно увидеть вклад других игроков, как тот же Сергеев. Манцарис вышел в старте, упирался в защите. Смит взял 9 подборов. Да, есть положительные и отрицательные моменты, над которыми нужно работать», — заключил тренер казанцев.

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