«Ак Барс» обыграл в гостях лучшую команду Белоруссии: Вновь отличились два Галимовых

(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Минске казанский «Ак Барс» одержал очередную победу в чемпионате КХЛ, обыграв местное «Динамо» со счетом 4:2. Казанцы продолжают лидировать в Восточной конференции КХЛ.

После того как екатеринбургский «Автомобилист» проиграл три матча подряд, «Ак Барс» догнал и перегнал уральцев, лидировавших на «Востоке» с первого тура. Теперь казанцам важно сохранить за собой первую позицию, столь важную при старте в Кубке Гагарина.

Сегодня казанцы не стали вносить серьезных изменений в свой состав. Вновь в воротах гостей был швед Адам Рейдеборн.

Сама игра началась очень резво, что хозяева, что гости в обороне не отсиживались, но в первом периоде забить никому не удалось. Зато второй период гости начали так мощно, что быстро поменяли нули на табло на 0:2.

Примечательно, что с передачи Дмитрия Юдина первый гол в матче забил капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, 0:1. Еще через четыре с лишним минуты Эмиль Галимов при помощи Андрея Педана удвоил преимущество казанцев, 0:2. В середине периода минчане упустили прекрасный шанс переломить ход матча, оставшись впятером против троих «барсов» на минуту и 19 секунд. Гости героически отбились. И лишь в равных составах в конце периода «Динамо» отквитало одну шайбу, 1:2.

Как и в недавнем матче со СКА, в Минске отличились оба казанских Галимова. В середине третьего периода свою шайбу забросил и Артем Галимов, 1:3. Где Галимовы, там и Галиев, Станислав забросил свою шайбу в большинстве, изменив счет на 1:4. Хозяева отквитали еще одну шайбу и, сняв вратаря в концовке, пошли на последний штурм, но гости удержали победный счет.

«Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). Шайбы забросили: Паре (38), Пулккинен (59) — Зарипов (22), Э.Галимов (26), А.Галимов (49), Галиев (52). Штраф: 22-6.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Яруллин — Викстранд, Азеведо — Кормье — Петров; Юдин — Журавлёв, Галиев — А.Галимов — Зарипов; Педан — Хенкель, Глухов — Фисенко — Лукоянов; Фазылзянов, Э.Галимов — Ткачёв — Фрэттин; Воронков.

После 13 матчей в активе казанцев стало 20 очков, первое место на «Востоке». В следующем туре 8 октября «Ак Барс» сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.