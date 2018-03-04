WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

6 октября 2019, 20:12

Спорт

«Ак Барс» обыграл в гостях лучшую команду Белоруссии: Вновь отличились два Галимовых

Рекомендуем

Спорт

«Ак Барс» обыграл в гостях лучшую команду Белоруссии: Вновь отличились два Галимовых

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В следующем туре 8 октября «Ак Барс» сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Минске казанский «Ак Барс» одержал очередную победу в чемпионате КХЛ, обыграв местное «Динамо» со счетом 4:2. Казанцы продолжают лидировать в Восточной конференции КХЛ.

После того как екатеринбургский «Автомобилист» проиграл три матча подряд, «Ак Барс» догнал и перегнал уральцев, лидировавших на «Востоке» с первого тура. Теперь казанцам важно сохранить за собой первую позицию, столь важную при старте в Кубке Гагарина.

Сегодня казанцы не стали вносить серьезных изменений в свой состав. Вновь в воротах гостей был швед Адам Рейдеборн.

Сама игра началась очень резво, что хозяева, что гости в обороне не отсиживались, но в первом периоде забить никому не удалось. Зато второй период гости начали так мощно, что быстро поменяли нули на табло на 0:2.

Примечательно, что с передачи Дмитрия Юдина первый гол в матче забил капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, 0:1. Еще через четыре с лишним минуты Эмиль Галимов при помощи Андрея Педана удвоил преимущество казанцев, 0:2. В середине периода минчане упустили прекрасный шанс переломить ход матча, оставшись впятером против троих «барсов» на минуту и 19 секунд. Гости героически отбились. И лишь в равных составах в конце периода «Динамо» отквитало одну шайбу, 1:2.

Как и в недавнем матче со СКА, в Минске отличились оба казанских Галимова. В середине третьего периода свою шайбу забросил и Артем Галимов, 1:3. Где Галимовы, там и Галиев, Станислав забросил свою шайбу в большинстве, изменив счет на 1:4. Хозяева отквитали еще одну шайбу и, сняв вратаря в концовке, пошли на последний штурм, но гости удержали победный счет.

«Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). Шайбы забросили: Паре (38), Пулккинен (59) — Зарипов (22), Э.Галимов (26), А.Галимов (49), Галиев (52). Штраф: 22-6.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Яруллин — Викстранд, Азеведо — Кормье — Петров; Юдин — Журавлёв, Галиев — А.Галимов — Зарипов; Педан — Хенкель, Глухов — Фисенко — Лукоянов; Фазылзянов, Э.Галимов — Ткачёв — Фрэттин; Воронков.

После 13 матчей в активе казанцев стало 20 очков, первое место на «Востоке». В следующем туре 8 октября «Ак Барс» сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Организатор Казанского полумарафона: Забеги собрали в два раза больше участников, чем в прошлом году
Новости дня
20:12
«Ак Барс» обыграл в гостях лучшую команду Белоруссии: Вновь отличились два Галимовых

В следующем туре 8 октября «Ак Барс» сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

19:34
В ПДД могут внести электросамокаты и гироскутеры
18:45
В Казани автобус протаранил троллейбус, две пассажирки в больнице

ДТП произошло накануне днем на проспекте Ямашева.

18:42
«Синтез» в гостях дважды обыграл московское «Динамо»

Следующая игра пройдет в Венгрии, казанцы встретятся с местным «Шольноком».

17:36
Казань оказалась вторым самым культурным городом России после Санкт-Петербурга

Эксперты оценивали достаточность культурных учреждений и удовлетворенность населения культурной средой и системой образования.

16:24
Турецкие СМИ удивило русское слово из 32 букв
15:12
В Татарстане сохранится умеренно теплая погода

Местами по республике пройдут небольшие дожди.

14:44
Организатор Казанского полумарафона: Забеги собрали в два раза больше участников, чем в прошлом году

Вадим Янгиров отметил позитивный эффект от одновременного проведения полумарафона и «Кросса нации».

14:32
Министр спорта РТ пришел вторым к финишу забега руководителей во время «Кросса нации-2019»

Владимира Леонова опередил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

14:10
Ученые напомнили о полезных свойствах винограда
13:28
Общежитие Казанской консерватории достроят и реконструируют

Всего в реконструируемой части общежития обустроят 80 комнат на 152 человек.

13:27
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии в Нижнекамском районе РТ

На трассе в сторону Нижнекамска столкнулись «семерка» и «Шкода».

12:59
Врач назвал способы снизить давление без лекарств
12:18
Прослушивания Всероссийского музыкального конкурса пройдут в Казани

В столицу Татарстана съедутся молодые музыканты со всего Приволжского федерального округа.

11:54
Экс-хоккеист «Нефтехимика» умер от рака в возрасте 29 лет

Самвел Мнацян в течение года боролся с тяжелой болезнью.

11:22
Названы самые безопасные страны на случай апокалипсиса
10:47
Челнинец присвоил более 2,5 млн рублей, пообещав знакомым помощь в развитии бизнеса

Злоумышленник собрал деньги с четверых знакомых и потратил их на собственные нужды.

10:20
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом
09:58
Исследователи узнали о вреде сырых овощей
09:55
На видео попала смертельная авария на трассе в Татарстане, в которой погиб шестилетний ребенок

Смертельное ДТП произошло накануне днем в Лениногорском районе республики.

09:22
В круглогодичном лагере для маломобильных детей в Бугульме отремонтировали столовую и спортзал

Лагерь находится в лесном массиве на площади 34 тыс. квадратных метра в десяти километрах от Бугульмы.

08:32
Поисковый отряд «Юнармеец» Билярской школы приступил к реализации проекта «Марш Победы»

Планируется, что участники марша посетят все населенные пункты Алексеевского района.

07:40
В Москве напишут диктант на татарском языке

«Татарча диктант» проводится на добровольной и бесплатной основе.

06:47
Буинцы присоединились к патриотической экоакции «Лес Победы»

Указом Президента России 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

05:46
В Нижнекамске озеленили подъездную дорогу к городскому кладбищу

В городе стартовала осенняя «Зеленая волна».

События